История Пензы: Церковь превратилась в тюрьму и место для казней

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Церковь Воскресения Христова на Урицкого, 139, - жуткое место. В сталинские времена ее превратили в тюрьму, где проводились в исполнение и смертные приговоры.
Расстреливали людей ночью неподалеку от храма и тут же хоронили. Уже в наши дни, когда на этой земле развернулось строительство, на месте будущих гаражей и домов находили простреленные черепа, скелеты, остатки истлевшей одежды.
Современники страшных событий вспоминали, что заключенные почти каждый вечер обсуждали, кто был застрелен накануне.
Одна из прихожанок церкви рассказывала следующее: «Однажды приходила какая-то женщина с Шуиста, у нее здесь дед сидел. Она говорила, что за какой-то проступок его расстреляли и замуровали в стену».
Сотрудники НКВД издевались над осужденными. Для провинившихся имелся специальный карцер с откидными нарами. С утра их убирали, а пол камеры заливали водой, в результате человек был вынужден почти весь день стоять в ледяной жиже. Также заключенных заставляли работать, шить одежду, обувь и униформу. Тюрьму расформировали только в 1955 году.
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