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История

История Пензы: Чехов оставил несколько строк о пензенских каторжниках

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

После Щепной площади, сразу за современной улицей Куприна, город фактически заканчивался. В районе нынешней улицы Чехова находилась Ново-Троицкая слобода.

Если бы люди могли путешествовать во времени и перенеслись, скажем, на 300 лет назад, они с удивлением обнаружили бы здесь огромный пустырь и деревья. Через этот район тогда пролегала лишь одна дорога, которая связывала район Черкассы с крепостью Пенза.

Бурно развиваться округа начала лишь во второй половине XVIII века. Будущая улица Чехова находилась на самой окраине города, со временем здесь образовался большой жилой массив. Квартал узаконили только в 1802 году.

Он получил название Ново-Троицкий, поскольку являлся продолжением улицы Троицкой, где находился одноименный женский монастырь. Сегодня от былых времен тут практически ничего не осталось.

Имя классика русской литературы улице присвоили в 1937 году. Сам Чехов в нашем городе не бывал, зато оставил несколько строк о пензенских каторжниках в эпохальном произведении «Остров Сахалин».

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