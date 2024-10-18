История Пензы: Водоразборные будки спасали пензяков от жажды

18.10.2024 | 07:42

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня очень тяжело представить себе жизнь без водопровода, но для дореволюционных пензенцев это была обычная картина. Чаще всего люди запасались ресурсом в водоразборных будках.

В Пензе насчитывались десятки подобных павильонов, разбросанных по всем кварталам. Именно там пензенцы покупали воду, которая была достаточно дешевой. К водоразборным будкам приходили с ведрами и коромыслами. Одно ведро - по дореволюционным мерам объема 12 литров - стоило всего копейку.

В историческом центре водоразборная будка обслуживала жителей современных улиц Лермонтова, Куйбышева и Богданова. Небольшой павильон, сколоченный из досок, служил и своеобразной заправочной станцией для извозчиков. Здесь, на углу Богданова и Лермонтова, кучера поили своих лошадок и мыли около сквера кареты.

Существенно помогали такие ларьки и пожарным в борьбе с огнем. Когда у огнеборцев заканчивалась вода, шланг тянули к ближайшей будке. На время тушения пожара подача ресурса для хозяйственных нужд горожан строго запрещалась.

Свою былую популярность и важное предназначение ларьки стали терять в конце XIX века, поскольку в то время городская управа начала строить водопровод. Прошло больше 100 лет, и похожие торговые точки в городе снова появились. Современные павильоны с водой на розлив - отдаленное подобие прежних дореволюционных водоразборных будок.