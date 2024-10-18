Сетевое издание|18+|Пятница|18 окт 2024|08:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

История

История Пензы: Водоразборные будки спасали пензяков от жажды

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня очень тяжело представить себе жизнь без водопровода, но для дореволюционных пензенцев это была обычная картина. Чаще всего люди запасались ресурсом в водоразборных будках.

В Пензе насчитывались десятки подобных павильонов, разбросанных по всем кварталам. Именно там пензенцы покупали воду, которая была достаточно дешевой. К водоразборным будкам приходили с ведрами и коромыслами. Одно ведро - по дореволюционным мерам объема 12 литров - стоило всего копейку.

В историческом центре водоразборная будка обслуживала жителей современных улиц Лермонтова, Куйбышева и Богданова. Небольшой павильон, сколоченный из досок, служил и своеобразной заправочной станцией для извозчиков. Здесь, на углу Богданова и Лермонтова, кучера поили своих лошадок и мыли около сквера кареты.

Существенно помогали такие ларьки и пожарным в борьбе с огнем. Когда у огнеборцев заканчивалась вода, шланг тянули к ближайшей будке. На время тушения пожара подача ресурса для хозяйственных нужд горожан строго запрещалась.

Свою былую популярность и важное предназначение ларьки стали терять в конце XIX века, поскольку в то время городская управа начала строить водопровод. Прошло больше 100 лет, и похожие торговые точки в городе снова появились. Современные павильоны с водой на розлив - отдаленное подобие прежних дореволюционных водоразборных будок.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте