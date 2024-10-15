История Пензы: Перекрытый тротуар на Богданова стал причиной драки

15.10.2024 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Некоторые историки считают, что в старой Пензе было хорошо жить. С этим можно поспорить. В дореволюционные времена вместо тротуаров имелись только деревянные настилы. А на современной улице Богданова местные жители и вовсе запрещали чужакам по ним ходить.

История одного странного случая началась с интересного постановления городской управы. В 1867 году дореволюционный аналог управления ЖКХ выпустил указ, по которому все собственники домов были обязаны сами обустраивать тротуары на своих улицах.

Это вызвало волну возмущения граждан по всей Пензе. Но деваться было некуда, и жителям пришлось за собственный счет обустраивать пешеходные дорожки. На дорогое покрытие денег не хватало, поэтому горожане укладывали на землю обычные деревянные настилы.

На современной улице Богданова дело дошло до абсурда. Одна из дворянок, чтобы праздношатающиеся не портили ее мостки, поставила по краям двух слуг и приказала им никого не пускать на тротуары. В итоге проход в сторону нынешней улицы Куйбышева со стороны центра оказался закрыт. Так продолжалось несколько недель, пока между слугами и случайным прохожим не произошла потасовка.

Избитый мужчина не замедлил отомстить своим обидчикам и обратился в полицию. Прибывший городовой составил на дворянку административный протокол. Ей выписали штраф в 5 рублей (в пересчете на современный курс - почти 5 000 рублей). А вот слуги отделались только выговором. Но главную задачу полицейские решили: тротуар стал открытым для пешеходов.