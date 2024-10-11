История Пензы: Одна из первых улиц в городе пережила череду переименований

11.10.2024 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Понятие «улица» в нашем городе появилось только в XVIII веке. До этого времени люди жили в слободах. Одна из самых первых располагалась к югу от крепости Пензы, сегодня здесь пролегает улица Богданова.

361 год назад она была намного короче и охватывала небольшую территорию до Покровской церкви. Опасаясь нашествия кочевников, первопоселенцы старались селиться поближе к форту, за стенами которого чувствовалась хоть какая-то безопасность. Первыми жителями новой слободы стали служилые люди.

«У крепости поселены выселки города Нижнего Ломова, переведенцы и пешие казаки», - говорится в Строельной книге 1663 года. Именно благодаря казакам слобода и получила название Пешая.

Потом квартал несколько раз переименовывали. Округа именовалась и Нижне-Пешей, и Средне-Пешей, затем приставки было решено убрать, поскольку в названиях стали путаться даже местные жители.

К началу XIX века эта улица неофициально носила статус аристократической. В основном здесь жили чиновники, которые работали неподалеку - на линии присутственных мест.

В низине, в окружении древних рощ, строили свои дома состоятельные дворяне и купцы. К сожалению, дореволюционных зданий здесь практически не осталось.

В ноябре 1939 года скончался близкий соратник Ленина, наш земляк Александр Богданов. Через несколько недель в честь видного партийного деятеля горком и переименовал улицу.