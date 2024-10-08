История Пензы: Улица Керенская стала укрепрайоном Чехословацкого корпуса

08.10.2024 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Отмена крепостного права косвенным образом повлияла и на городскую застройку Пензы, особенно по правому берегу Суры. Современная улица Осадная когда-то была основана выходцами из Керенского уезда (ныне Вадинский район).

Летом 1861 года сотни крестьян, которые получили волю и смогли освободиться от статуса временнообязанных, поспешили перебраться в город. Здесь имелось больше шансов обрести лучшую долю и начать жизнь с чистого листа.

Проблема заключалась только в одном: в городе не было дешевого жилья, квартиры и дома стоили огромных денег. Однако крестьяне из Керенского уезда выкрутились - создали свое землячество и построили на правом берегу реки Суры отдельный поселок. Позже он получил название в честь их малой родины.

Керенской улица именовалась почти полвека, пока в стране не грянули залпы винтовок. В мае 1918 года авангардные части Чехословацкого легиона сосредоточились для решающего штурма именно на правом берегу Суры. Здесь же они спешно вырыли линию окопов, дабы отразить вероятную контратаку большевиков.

В память о трагических событиях и погибших красноармейцах в 1919 году улицу Керенскую переименовали в Осадную. Кроме того, был тут и политический подтекст: Керенск носил имя предков заклятого врага большевиков - председателя Временного правительства Александра Керенского. Так что горком убил двух зайцев одним махом.