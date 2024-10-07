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История

История Пензы: Пациенты дифтеритной больницы содержались как каторжники

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Инфекционные больницы в былые времена власти старались размещать подальше от города, чтобы жители меньше контактировали с зараженными. В свое время дифтеритная больница располагалась между современными улицами Мокшанской и Ломовской.

В середине XIX века медицина еще не достигла больших высот и порой люди умирали от рядовых по сегодняшним меркам заболеваний. А инфекционные и вовсе считались настоящим проклятьем сродни средневековой чуме.

Смертельно опасной была и дифтерия, причем в то время инфекцию российские ученые еще до конца не изучили. Первые средства от болезни появились лишь в конце XIX века.

В Пензе больных лечили в отдельных деревянных бараках, которые по условиям содержания напоминали каторжные централы Сибири. После того как пациенту ставили диагноз, зараженных в город больше не отпускали, строго запрещались и посещения.

В отсутствие нормального лечения от дифтерии пытались избавить разными сыворотками и порошками, которые подчас никакого эффекта не имели. Смертность была высокой - только по официальной статистике в 90-е годы XIX века скончалось около 10 тысяч человек. Подавляющее большинство из них - дети.

Больницу снесли в первые годы советской власти. Территория подверглась дезинфекции, после чего ее отдали под застройку. Ни один барак бывшей инфекционной лечебницы до наших дней не сохранился.

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