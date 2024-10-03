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История

История Пензы: Улица Ломовская названа не в честь Нижнего Ломова

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Наверняка многие думают, что улица Ломовская в районе Пензы-III названа в честь города Ломова. На самом деле топоним возник по совершенно другой причине.

Своим появлением улица обязана станции Рязано-Уральской железной дороги, которая сегодня известна как Пенза-III. Этот узловой пункт изначально возводился для грузовых перевозок. Сюда прибывал разный товар со всех концов света - чай из Китая, руда из Сибири, техника из Петербурга и многое другое.

Нередко разгружать товары приходилось сразу на станции. Почувствовав перспективу возможной прибыли, здесь стали собираться извозчики на грузовых каретах - аналог современного грузотакси. Стоянка именовалась ломовой биржей.

Извозчики за солидный барыш перевозили товары к месту назначения. Парковались кучеры на месте современной улицы Ломовской, со временем она и получила такое название. Никакого отношения ни к Верхнему, ни к Нижнему Ломову она не имеет.

Официально улица была включена в городской реестр в 1904 году. Правда, к тому времени она уже начала застраиваться и стоянку ломовых извозчиков перенесли чуть дальше, а эта земля превратилась в жилой квартал. Улица довольно короткая и связывает Пензу-III с островом Пески, через который еще сотню лет тому назад также доставляли грузы в центр города.

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