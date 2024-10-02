История Пензы: Из состава Пензенской губернии была выведена часть земель

02.10.2024 | 07:40

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Инсарская на правом берегу Суры появилась в начале XX века. Она названа в честь города Инсара, который раньше входил в состав Пензенской губернии.

До развала Российской империи наш край был огромным. На территории губернии целиком легко бы разместилась Словения или Бельгия! В состав края входила и часть современной Республики Мордовия вместе с Саранском - это был подарок Екатерины II.

Уездным центром считался и город Инсар. Интересно, что его история очень похожа на пензенскую. Он также был основан как крепость на границе Дикого поля, затем его жители активно пополняли ряды войск Степана Разина и Емельяна Пугачева, в годы Отечественной войны 1812 года бились с Наполеоном.

Кстати, немало пензенских призывников служили в Инсарском пехотном полку, он считался едва ли не подшефным. Поэтому неудивительно, что новую улицу назвали именно в честь Инсара.

Многое в стране изменилось после октября 1917 года. Большевики сначала реорганизовали город в сельское поселение, а затем и вовсе перевели Инсар в состав Мордовии, а Пензенскую губернию расформировали.

Инсар - городок небольшой, на данный момент там проживает всего около 8 000 человек. Но история тесной дружбы Пензы и Инсара отражена как минимум в названии улицы в районе станции Пенза-III.