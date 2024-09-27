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История

История Пензы: Антон Чехов высмеял «пензенские мореходные классы»

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Как-то Антон Павлович Чехов в шутку написал в своем дневнике о «пензенских мореходных классах». До ближайшего моря от губернии далековато, но тем не менее на Московской, 93, когда-то работала контора «Доброфлота».

В введении пензенского филиала ни один из кораблей не находился. Сотрудники транспортного отдела, по сути, работали обычными курьерами.

Служба считалась одной из самых быстрых в городе. В ее распоряжении находилось 45 лошадей с повозками, поэтому корреспонденцию и документы людям доставляли в считаные часы.

Несмотря на отсутствие моря, город все-таки смог увековечить свое имя в составе «Доброфлота». В 1909 году с немецких стапелей сошел двухтрубный пароход «Пенза», который отправили на Дальний Восток. В холодных морях и суровых условиях корабль выполнял регулярные почтово-пассажирские рейсы между Владивостоком, Цуругой, Шанхаем и Нагасаки.

С началом Первой мировой войны пароход включили в состав Военно-морского флота России. Но принимать участия в боевых действиях «Пензе» не довелось, и участь ее ожидала печальная.

Во время Гражданской войны корабль оказался в руках эмигрантского движения. Не имея средств к дальнейшему существованию, сторонники монархического режима продали судно за границу, где его разобрали на металлолом.

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