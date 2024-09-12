История Пензы: Озеро на Шуисте приглянулось состоятельным гражданам

12.09.2024 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Несколько столетий назад Шуист пестрел разнообразными озерами, протоками и ручейками. Сегодня остался лишь небольшой водоем в районе улиц Астраханской и Озерной.

Много десятилетий назад озеро могло впечатлить своей первозданной красотой, дремучими заводями и раскидистыми ивами. Жители поселка Шуист любили здесь отдыхать, причем сюда ездили и из других районов Пензы.

Старожил города Клавдия Полякова рассказывала следующее: «Мы тогда жили на улице Огородной, но вместе с отцом в выходной день ходили в лес на правый берег Суры, собирали грибы и ягоды. Особенно я любила купаться в озере, которое находилось около леса. Вода в нем была чистая, дно песчаное; по-моему, там даже водилась рыба».

Неслучайно это место ценили и дореволюционные купцы. Состоятельные предприниматели организовали тут небольшой дачный поселок. Его украшением стал особняк купца 1-й гильдии Ивана Грошева. Причем здесь же находились баня и конюшня - по сути, это была огромная загородная резиденция.

Водоемы и протоки стали засыпать в середине прошлого столетия, когда перестраивался Шуист. Его превращали в обычный жилой район, а озера сильно мешали работам, поэтому их участь была предрешена.