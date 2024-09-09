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История

История Пензы: На месте засыпанного карьера на Шуисте возвели дома

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В западной части Шуиста улицы носят довольно странные названия. Например, Карьерная. Однако связь - самая что ни на есть прямая - существует.

Шуист включили в состав города относительно недавно, еще живы те люди, которые помнят микрорайон как большое село. Именно этим и обусловлены нетипичные названия улиц.

Западная часть района раньше не входила даже в территорию села, на огромных поймах и лугах паслись козы и буренки. Все изменилось в начале 30-х годов прошлого века. Сталин объявил широкомасштабную индустриализацию по всей стране, и в Пензе возникли свои так называемые стройки века.

Для возведения промышленных объектов, естественно, требовался песок. Геологи нашли подходящий материал как раз на Шуисте. Вскоре здесь начали разрабатывать карьер.

Тяжелые грузовики, качаясь из стороны в сторону на разбитых дорожках, везли отсюда песок в Заводской район и на Южную Поляну, где росли громады производственных корпусов. Правда, уже к 40-м годам прошлого столетия карьер забросили, а с началом Великой Отечественной войны его и вовсе законсервировали.

Позже землю разровняли и отдали этот участок под жилую застройку. Новую улицу назвали в честь главного производственного объекта. Так она и стала называться Карьерной.

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