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История

История Пензы: По приказу Ленина сомнительных горожан поместили в концлагерь

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В разгар Гражданской войны Ленин прислал в Пензу телеграмму следующего содержания: «Провести беспощадный террор, всех сомнительных запереть в концлагерь вне города». Находилась особая зона на современной улице Революционной, напротив стоящего ныне дворца спорта «Рубин».

Почти 100 лет назад эту территорию огораживал высокий деревянный забор, обвитый колючей проволокой, по периметру которого стояли вышки с часовыми. Внутри размещались бараки, здание лагерной администрации, помещения для отдыха караульных и лазарет.

Своих первых заключенных спецзона приняла в марте 1920 года. Сюда сослали 213 крестьян из Вадинского района, которые подняли восстание против советской власти. Их участи, конечно, не позавидуешь. Несчастные сельчане едва не погибли на тяжелых принудительных работах.

Снабжали осужденных плохо, сам комендант лагеря Милешкин писал в Москву: «Крестьяне 4 месяца не меняли белье и совсем облезли». Доставалось не только жителям деревень. Чудовищной каре подверглись дворяне, купцы и вообще многие, кто был напрямую связан с царским режимом.

Кстати, в этом лагере отбывал свой срок брат знаменитого актера немого кино Алексей Мозжухин. Его арестовали за то, что он состоял офицером в императорской армии.

Зону спешно ликвидировали в середине 20-х годов прошлого века, а пензенских заключенных перевели под Тамбов.

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