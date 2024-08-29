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История

История Пензы: Уникальный сквер является местом притяжения пензенцев

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 2015 году в сквере «Пионерском» прошла большая реконструкция. Городские власти отремонтировали фонтан, а также дополнили зону отдыха инсталляцией «Журавли».

Еще с советских времен сквер стал любимым местом отдыха для многих пензенцев. Сюда приходили поиграть дети и из соседних микрорайонов - Стрелы и Заводского. С началом 90-х годов зеленая зона постепенно пришла в упадок, фонтан практически не работал, его включали только на 9 Мая, да и то не каждый год.

К запустению сквера приложили свои руки и недобропорядочные пензенцы, которые расписали скамейки нецензурной бранью, а по вечерам тут и вовсе собирались компании алкоголиков.

Свое второе дыхание место отдыха обрело лишь в XXI веке. В середине нулевых поблизости установили военную технику. Первой сквер украсила самоходная артиллерийская установка СУ-100, а еще через несколько лет в дополнение к ней привезли другие машины и пушки.

Чуть дальше расположена необычная композиция с фотографиями - это снимки пензенцев, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. А рядом - сооружение с белыми журавликами. Птицы символизируют души погибших солдат, а таких было немало: из 300 тысяч призванных на фронт пензенцев вернулось лишь чуть больше 100 тысяч.

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