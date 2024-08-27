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История

История Пензы: Панно на Ленина, 20, олицетворяет развитие региона

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Мозаичное искусство в Советском Союзе было прекрасно развито. Разнообразные панно до сих пор можно увидеть в разных районах Пензы. На улице Ленина, к примеру, сохранилась картина ударной коммунистической стройки.

В 50-е годы прошлого столетия, когда страна начала более-менее оправляться после Великой Отечественной войны, пензенский обком нашел деньги на строительство жилого фонда.

В Заводском районе тогда возвели много панельных и кирпичных коробок, вот только все они выглядели как-то невзрачно и уныло. Тогда кто-то из архитекторов и предложил украшать жилые дома мозаичными панно. Поскольку Заводской в те времена олицетворял собой промышленное развитие региона, то здесь решили собрать картину в стиле советского соцреализма.

На панно рабочие возводят большой дом - судя по блокам, это какая-то панелька. Суровые лица работяг говорят о том, что дело идет непросто. Выделяется мужчина справа: художники, наверное, хотели изобразить его как самого трудолюбивого строителя. Однако в глазах рабочего читается такая бездонная печаль, что кажется, будто он проклял свою работу и ненавидит ее всей душой.

Вообще мозаика - один из самых древних видов изобразительного искусства. Подобные панно (только, естественно, с другим сюжетом) украшали стены римских дворцов.

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