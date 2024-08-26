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История

История Пензы: Зенитчики защищали город от самолетов-разведчиков

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В годы Великой Отечественной войны Пенза превратилась в прифронтовой город, и его стали усиленно прикрывать с воздуха. Целая зенитная батарея стояла в районе улиц Колхозной, Озерной и Котовского.

Осенью 1941 года складывалась тревожная обстановка: входила в завершающую стадию немецкая операция «Тайфун», Москва де-факто жила на осадном положении. Фашисты усилили натиск и в сторону Поволжья.

Уже с сентября над Пензой стали барражировать «рамы» - самолеты-разведчики. Пилоты искали места сосредоточения маршевых полков и батальонов советских войск, коих в Пензе и в самом деле имелось немало. Создавать помеху должны были отважные зенитчики.

Старожил Шуиста Александра Храмова вспоминала: «Сначала мы очень пугались выстрелов, но потом зенитчики так часто стали палить по самолетам, что вскоре весь район привык и никто на них уже не обращал внимания».

Подбить крылатую машину было не так просто. Из 1 000 снарядов в цель прилетал в лучшем случае один. Правда, задача зенитчиков стояла не в прямом попадании, а в том, чтобы отогнать самолет. При этом все снаряды взрывались на определенной высоте и поражали «рамы» осколками и взрывной волной.

Эскадрильи люфтваффе не оставляли город в покое до 1943 года. Немецкие пилоты сделали массу снимков, подписывая каждый важный объект.

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