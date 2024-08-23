История Пензы: Ученицы Епархиального училища едва не учинили погром

23.08.2024 | 07:42

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Российской империи большинство учебных заведений делились по сословиям, так что получить образование крестьянам или мещанам было очень тяжело. Большинство уездных абитуриентов поступали в церковно-приходские школы, а горожане - в епархиальные училища. Одно из таких располагалось в доме № 62 на улице Дворянской (ныне Красной).

В епархиальном училище действовало одно ограничение: образовательное учреждение являлось женским. Поскольку преподавателями были священнослужители, то студентки в основном изучали Закон Божий, читали часослов, Псалтырь и прочие священные писания. Научные и гуманитарные предметы здесь стали преподавать только с 1878 года.

По окончании учебы каждой выпускнице присваивалась квалификация домашней учительницы начальных классов. В основном такие специалисты работали у дворян или купцов, одновременно выполняя роль педагога, сиделки и няни.

В 1879 году для приезжих студентов за 20 тысяч рублей была выкуплена огромная усадьба дворянки Вроблевой. Здание переоборудовали под бесплатное общежитие, сегодня там располагается краеведческий музей.

Епархиальное училище считалось одним из самых престижных образовательных учреждений города. На момент развала Российской империи в нем обучалось 450 человек. Принято считать, что студентки были скромными и послушными девочками. На деле это были решительные и отчаянные барышни, которые во время революции едва не устроили погром.