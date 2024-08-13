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История

История Пензы: В Губернаторском доме из-за денег был избит юноша

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В ноябре 1858 года вся Россия судачила о происшествии в Губернаторском доме, когда глава Пензенского края избил человека, отказавшегося дать ему взятку. У этой потасовки любопытная предыстория.

В середине XIX века губернатор Панчулидзев обложил данью откупщиков - людей, которые выкупали у государства право на взимание определенных налогов. Естественно, такие дельцы старались взять с населения как можно больше денег.

Глава региона Александр Алексеевич настойчиво посоветовал делиться с ним, иначе у подобных коммерсантов сразу возникнут проблемы. Сумма отката достигала 2 000 рублей, в пересчете на современные деньги это почти 2,5 миллиона.

Как-то раз один из откупщиков смог набрать только половину необходимых средств и послал своего сына с 1 000 рублей, попросив предупредить губернатора о том, что вторую часть денег отдаст позже. Но Панчулидзева не устроила такая ситуация. Он налетел на несчастного юношу, несколько раз ударил его, а затем попросту отобрал кошелек.

Как вспоминали очевидцы, сын откупщика вылетел из кабинета главы региона с криками «Помогите, грабят!» Вскоре в лондонском журнале «Колокол» вышла статья «Танеевское дело», где подробно описывались все злоупотребления пензенского губернатора.

Этот материал вызвал грандиозную ревизию, по итогам которой Александр Панчулидзев лишился своего поста. Но уголовное дело на главу региона заводить так и не стали.

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