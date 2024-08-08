История Пензы: Губернатору пришлось достать пистолет из-за странного велосипедиста

08.08.2024 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В дореволюционной Пензе центральной улицей считалась Губернаторская, ныне Советская. Среди праздношатающегося люда тут можно было запросто встретить главу региона. Иногда такие рандеву заканчивались курьезными случаями.

Подобная ситуация произошла с Иваном Кошко. Исполняющий обязанности самарского губернатора получил назначение в Пензу в разгар революционного террора. До этого два его предшественника погибли от рук экстремистов.

Новый губернатор должен был стать очередной жертвой террористов. Вскоре Иван Францевич получил от революционеров черную метку. Кошко смело принял вызов и, не показывая испуга, гулял по городу без охраны.

В один из дней глава региона буднично прохаживался по Губернаторской улице и вдруг заметил, что прямиком на него движется подозрительный велосипедист. На окрики объехать молодой человек не реагировал. Сомнений не оставалось - это террорист-смертник, подумал губернатор. Иван Кошко достал из кобуры револьвер и уже прицелился, но, увидев человека с оружием, велосипедист резко вывернул руль и врезался в ближайший столб.

Как оказалось, насмерть перепуганный юноша просто задумался о чем-то своем и не заметил, что чуть было не сбил губернатора. Иван Кошко извинился перед молодым человеком за то, что перепутал его с террористом-смертником.