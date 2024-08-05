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История

История Пензы: Улицу назвали в честь местных жителей - грубиянов

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Несколько столетий назад улицы в районе Северной Поляны носили довольно странные названия - Лягушовка, Наземная, Польская. Вот и Павлова когда-то именовалась не иначе как Полкановка.

Краеведы предполагают, что, скорее всего, своим названием округа обязана служилым людям пензенского гарнизона, а именно казакам. Почти 300 лет назад через эту территорию пролегала дорога на Москву, на ее пути через определенные промежутки размещали сторожи либо аванпосты, как это, например, делал командир Семен Арбеков в районе, который впоследствии стал называться в его честь.

Так обживалась и тогдашняя окраина Северной Поляны. Для простоты обозначения аванпостов казаки нередко обозначали свои сторожи по именам, прозвищам или званиям командиров. Вероятно, здесь главным мог быть какой-то полковник, которого за глаза называли Полканом. Это одна из версий.

Вторая - более приземленная, зато может претендовать на истинность. В XIX веке тут жили вконец обедневшие крестьяне, отличавшиеся хамским поведением и животной грубостью. Про них говорили, что они лают друг на друга как дворовые собаки-полканы. Якобы именно из-за этого к улице и приклеилось странное название.

В феврале 1936 года от пневмонии скончался академик Иван Павлов, который прославился благодаря своим экспериментам с собаками. Его имя решили увековечить и в Пензе, переименовав Полкановку в честь ученого.

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