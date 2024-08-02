История Пензы: Улицу Польскую переименовали в честь летчика

02.08.2024 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Была когда-то в районе Севера улица с названием Польская. В 1937 году ее переименовали в честь летчика Александра Белякова, который совершил беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс - Ванкувер.

Сама улица появилась задолго до эпохального события. По некоторым источникам, этот квартал начали осваивать в середине XIX века и в состав города он тогда не входил. Зато в составе Российской империи была Польша. Ее коренное население не испытывало симпатии к царскому правительству - более того, в свое время в армии Наполеона были отдельные части, сплошь укомплектованные поляками.

Так что потомки героев Речи Посполитой мечтали поскорее вырваться из-под власти России. С начала 30-х годов XIX века в Польше регулярно вспыхивали антиправительственные восстания. Жандармы лихо расправлялись с мятежниками и кое-кого приговаривали к ссылке.

Нередко поляков отправляли в Пензенскую губернию. Здесь они образовали свою общину и жили обособленно. Вероятно, один из отдельных кварталов находился как раз здесь. В честь них он и получил свое официальное название - улица Польская. Но до наших дней наименованию было не суждено сохраниться.

Многие поляки в Пензе ассимилировались и остались жить. Некоторые из них внесли свой посильный вклад в развитие области, становлению промышленности и сельского хозяйства.