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История

История Пензы: У пензяков большим шиком считались усы «зубная щетка»

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В наше время невероятно популярны барбершопы. В 20-е годы прошлого века люди тоже следили за собой, а сделать оригинальную прическу или подровнять усы можно было в парикмахерской на Московской, 101.

Само здание - бывший купеческий особняк. Но в 1918 году уже пошли репрессии, многих лиц благородного сословия принудительно выселяли. Дом национализировали, и позже его взяла в аренду 1-я парикмахерская артель города Пензы (это официальное название).

В парикмахерской работали всего 3 человека, зато все - первоклассные мастера. В ту пору особенно модными у женщин считались короткие стрижки. Тон задала Первая мировая война: на фронте, дабы не подцепить вшей, всех солдат брили наголо. Постепенно суровый обиход проник и в гражданскую жизнь, распространившись не только на мужчин, но и на женщин.

В парикмахерской на Московской представительницам прекрасного пола делали локоны. У мужчин все было проще: волосы просто красиво укладывались на бок или делался пробор на западноевропейский манер.

Усы стригли коротко и порой даже покрывали гелем, чтобы форма дольше держалась. Большим шиком считались усы под названием «зубная щетка», какие носили Чарли Чаплин и Иван Панфилов.

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