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История

История Пензы: Хозяину шикарного особняка пришлось дважды его строить из-за пожара

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В нижней части улицы Московской все дома кирпичные либо каменные. Это связано с тем, что в начале XX века здесь выгорел почти весь квартал, а на месте исчезнувших зданий появились прекрасные строения вроде дома № 97.

Почти 200 лет назад на его месте стояла небольшая деревянная избушка с разными хозяйственными пристройками. Принадлежала она мещанке Татьяне Шапошниковой, а позже по наследству перешла к ее детям. Те, в свою очередь, домик кардинально перестроили, а именно возвели 2-й этаж и дополнительно соорудили погреба.

Так и стояла дом до 1880 года, пока весь участок вместе с недвижимостью не приобрел мещанин Василий Жгутов. Он снес вообще все постройки и вместо них возвел добротное каменное здание.

Но капиталовложения оказались напрасными - вскоре из-за страшного пожара здание сгорело дотла. Пришлось Жгутову тратиться заново. Именно тогда и появилось шикарное строение с обрамленными оригинальными наличниками окнами и украшенное строгим декором.

Сам мещанин Жгутов жил на 2-м этаже, а 1-й сдавал в аренду. С 1907 года здесь размещалась бакалейная лавка, где можно было купить хлеб или, к примеру, сыр. Фактически это был магазин шаговой доступности эпохи заката Российской империи. После Октябрьской революции торговая точка, естественно, закрылась.

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