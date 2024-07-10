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История

История Пензы: В столовой на Московской можно было поесть за 30 копеек

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В эпоху царской России пензенцы любили вкусно и сытно поесть, хоть это почти всегда влетало в копеечку. Но кое-где, как, например, на Московской, 99, можно было перекусить недорого.

Тут размещалась дешевая столовая, которую содержал купец Петр Захаров. Особенных изысков вроде устриц или стейка из мраморной говядины здесь, естественно, посетителям не подавали. Блюда были простыми, как крестьянская пища.

В меню значились каши (перловая, пшенная, гречневая), щи с мясом, разные супы и похлебки. На второе проголодавшийся посетитель мог заказать котлеты с картофелем или макароны с тушеной свининой. На третье шел компот, но на выбор имелись также чай, кофе и квас, а в дополнение к ним - расстегаи, чебуреки и пирожки с разной начинкой.

О вкусовых качествах блюд ничего неизвестно. Комплексный обед из блюд 3 наименований обходился всего в 30 копеек - в пересчете на современный курс это чуть больше 300 рублей. Единственное, что, возможно, огорчало посетителей, - полное отсутствие алкоголя.

Состоятельная публика в такие заведения не ходила. Сюда забегали рабочие, студенты, крестьяне и мещане. Здесь было дешево и сердито.

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