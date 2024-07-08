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История

История Пензы: На улице Лекарской изготавливали вакцину от бешенства

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В старые времена наравне с чумой, натуральной оспой, холерой, тифом, малярией для человека не менее опасным было и заражение бешенством. В ту пору вылечиться от него было невозможно.

Но все изменилось, когда Луи Пастер разработал вакцину. У человечества наконец-то появилась защита. Позднее в России начали открываться пастеровские станции. В 1912 году очередь дошла и до Пензы. Располагалась лаборатория на улице Лекарской (ныне Володарского).

Вакцину в Пензе делали довольно оригинально. Первоначально брали спинной мозг больного кролика. Затем в специальных колбах при высокой температуре его высушивали с особыми химическими веществами. После процедуры высушенный мозг растирали вместе со слабым раствором поваренной соли. На вид получалась белая эмульсия.

«Лечат прививками на станции долго, - в течение 2-3 недель в зависимости от тяжести и местоположения укусов. Так, при укусах в ноги или в руки лечат 17 дней, при укусах в мякоть пальцев - 20 дней, а при ранениях в голову или лицо и при глубоких рваных ранах на руках и ногах пользуются прививками в течение 22-25 дней. Ежедневно делается по 1 прививке. Прививки переносятся хорошо, каких-либо заболеваний, осложнений среди лечившихся ни разу не наблюдалось, а пользовалось со дня открытия станции до 1 января 1916 года уже 3 010 человек и было произведено 46 118 предохранительных прививок», - говорится в отчете зав. пастеровской станцией доктора Анатолия Бономорского.

Случаи бешенства фиксируются в области и сейчас. С начала 2024 года в регионе официально подтверждено уже 7 случаев бешенства у домашних и диких животных. В Земетчинском районе заразилась кошка, в Сосновоборском, Колышлейском, Белинском и Сердобском - собаки; в Шемышейском - лиса, в Городищенском - лось, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

За весь 2023 год в регионе зарегистрировали 29 случаев бешенства у животных. Таким образом, сохраняется риск развития заболевания у людей.

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