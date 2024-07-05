История Пензы: Пензяк стал одним из основателей террористической организации «Ад»

05.07.2024 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В эпоху царской России 6-й дом на современной улице Володарского некоторое время принадлежал дворянке Елизавете Печериной. В 50-х годах 19 века одну из комнат она сдавала в аренду небезызвестному Николаю Ишутину.

Прославился он тем, что организовал одну из первых террористических групп в стране. Революционер родился в обедневшей дворянской семье и после смерти родителей, его взяли к себе на воспитание дальние родственники по фамилии... Каракозовы.

В 15 лет Ишутин переехал в губернский центр, где поступил в Пензенскую гимназию. Вероятно, уже тогда и сформировались его антиправительственные взгляды, может быть даже в комнатах этого дома.

Вскоре юноша перебрался в Москву, где быстро нашел единомышленников. Революционеры вместе Ишутиным помогли бежать заграницу Ярославу Домбровскому, который затем стал главой знаменитой Парижской коммуны.

В России тем временем в разных регионах страны стали образовываться местные отделения ишутинской организации, она получила зловещее название «Ад». Основной своей задачей наш земляк считал убийство Александра II. На это дело и отправился его давний знакомый - Дмитрий Каракозов.

Покушение оказалось неудачным и вскоре через Каракозова жандармы вышли на Ишутина. Его отправили на каторгу. Там по некоторым данным он стал душевнобольным и скончался в возрасте 39 лет.