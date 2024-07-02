Сетевое издание|18+|Вторник|2 июл 2024|12:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Паровые мельницы в центре грозили разорить страховщиков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Восьмой дом на улице Гладкова выглядит впечатляюще. Массивное строение из обожженного кирпича будто так и хочет похвастаться своим хозяином. Здание принадлежало известному в свое время купцу Каргополову.

Он занимался продажей зерна и хлеба и заметно в этом преуспел. Даже свой дом Николай Павлович превратил одновременно и в офис, и в спальные покои. Рядом у него стояли мельницы, круподранки и складские помещения. В общем, работал он там же, где и жил.

Здесь Каргополов заключал договоры, встречался с представителями других фирм и тут же трудились его грузчики, загружая в повозки тяжелые мешки с пшеницей или просом. Все это большое хозяйство было застраховано на случай чрезвычайных происшествий.

Однако в 1899 году компания Пензенское взаимное общество, являвшаяся страхователем бизнеса, вдруг отказалась продлевать с Каргополовым договор ввиду того, что его паровые мельницы (цитата) «чрезвычайно опасны в пожарном отношении».

Действительно, если бы все хозяйство купца сгорело, страховая контора просто бы разорилась на выплатах. Пришлось Николаю Павловичу искать другую компанию. Ну а уже в начале ХХ века в здании на современной улице Гладкова дополнительно открылся специализированный хлебный магазин.

В нем торговали и разными пирожками, сдобными булочками, французскими багетами, бубликами и калачами.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте