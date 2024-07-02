История Пензы: Паровые мельницы в центре грозили разорить страховщиков

02.07.2024 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Восьмой дом на улице Гладкова выглядит впечатляюще. Массивное строение из обожженного кирпича будто так и хочет похвастаться своим хозяином. Здание принадлежало известному в свое время купцу Каргополову.

Он занимался продажей зерна и хлеба и заметно в этом преуспел. Даже свой дом Николай Павлович превратил одновременно и в офис, и в спальные покои. Рядом у него стояли мельницы, круподранки и складские помещения. В общем, работал он там же, где и жил.

Здесь Каргополов заключал договоры, встречался с представителями других фирм и тут же трудились его грузчики, загружая в повозки тяжелые мешки с пшеницей или просом. Все это большое хозяйство было застраховано на случай чрезвычайных происшествий.

Однако в 1899 году компания Пензенское взаимное общество, являвшаяся страхователем бизнеса, вдруг отказалась продлевать с Каргополовым договор ввиду того, что его паровые мельницы (цитата) «чрезвычайно опасны в пожарном отношении».

Действительно, если бы все хозяйство купца сгорело, страховая контора просто бы разорилась на выплатах. Пришлось Николаю Павловичу искать другую компанию. Ну а уже в начале ХХ века в здании на современной улице Гладкова дополнительно открылся специализированный хлебный магазин.

В нем торговали и разными пирожками, сдобными булочками, французскими багетами, бубликами и калачами.