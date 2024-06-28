История Пензы: «Черный барон» Врангель стал свидетелем на свадьбе сестры

28.06.2024 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В одной известной песне пелось: Белая армия - «Черный барон», снова готовит нам царский трон. Под «Черным бароном» имелся ввиду генерал Врангель, который бывал в Пензе и останавливался у дворян Обуховых.

Этого особняка уже нет. Он располагался на земле, находящейся между 6 и 16 строениями по современной улице Володарского.

Сюда Врангель приезжал к своей двоюродной сестре Дарье. Петра Николаевича трудно назвать нашим земляком, однако все же он имел пензенские корни.

Что касается дома на улице Володарского, то здесь будущий лидер Белого движения бывал неоднократно. При этом он нередко останавливался на несколько дней. Более того, 14 июля 1896 года он был свидетелем на свадьбе со стороны невесты, когда его двоюродная сестра выходила замуж. Свою роспись он оставил в метрической книге Никольской церкви, которая раньше стояла на месте кинотеатра Родина.

Тогда, наверное, никто и предположить не мог какую ценность представляет его автограф. Ну а ярко заявил о себе Врангель в годы Гражданской войны. Его трагическая эпопея - оборона Крыма. Барон, к удивлению, большевиков фактически смог построить на полуострове отдельное государство - это был последний осколок Российской империи.

На разгром Врангеля красные бросили лучшие силы. Поражение белых закончилось для них массовой эмиграцией. Сам барон уехал во Францию.