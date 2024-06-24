История Пензы: Для борьбы с малярией в Междуречье распыляли химикаты

24.06.2024 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня заболевания малярией в Пензе относят к разряду привозных. Болеют, как правило, туристы, посетившие тропические страны. А вот раньше наш город и сам считался источником этой страшной напасти. Особенно сложной обстановка была в районе современного Междуречья.

До середины прошлого века ландшафт здесь был несколько иным. Междуречье окружали небольшие запруды, озера, протоки и болота. Они служили пристанищем не только для речной рыбы, но и для комаров, среди которых были представители вида анофелес - переносчики возбудителя малярии.

Порой заболеваемость приобретала масштабы эпидемии. К примеру, в 1866 году коллегия Общества пензенских врачей докладывала, что в городе выявлено 814 случаев лихорадки.

В качестве решения проблемы неоднократно предлагалось осушить протоки и болота, однако в региональном бюджете не хватало денег, а столица помогать не собиралась.

Радикальный метод борьбы с малярией придумали только в 20-х годах прошлого века: с самолетов над болотами просто распыляли ядохимикаты. Власти утверждали, что для населения это вполне безопасно. Но некоторые горожане сомневались.

Был и другой эксперимент. В Междуречье пытались разводить гамбузий - рыбок, которые питаются личинками комаров. Но опыт оказался неудачным: в сильные морозы они погибали.

Сегодня, к счастью, малярии в Пензе нет.