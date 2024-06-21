История Пензы: Пензенец накрыл своим телом гранату спасая товарищей

21.06.2024 | 07:21

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Звание Героя России, ставшее преемником звания Героя СССР, было учреждено в 1992 году. За это время его получили свыше десятка пензенцев. В честь одного из них, ефрейтора Игоря Чиликанова, в районе Междуречья названа улица.

По воспоминаниям сослуживцев, это был невероятно храбрый человек. Срочную Игорь Васильевич проходил в Афганистане, а во время первой чеченской войны подписал контракт и ушел служить Родине.

Несколько раз наш земляк участвовал в отражении серьезных атак боевиков, не раз лично уничтожал пулеметные гнезда противника и осуществлял прикрытие колонн российских военных.

Однако свой главный подвиг Чиликанов совершил не на поле боя, а в казарме. Расположение его роты находилось всего в 30 метрах от ничьей полосы - как сейчас говорят, серой зоны. Поздно вечером 16 мая 1995 года, когда солдаты уже легли спать, вдруг неожиданно разбилось стекло и по дощатому полу в казарму вкатилась граната Ф-1.

Первым среагировал именно Игорь Васильевич. Он спрыгнул с кровати и со словами «Мужики, ложись!» накрыл ее своим телом. Отважный пензенец принял на себя всю разрушительную мощь гранаты.

Удивительно, что после этого он в шоковом состоянии сам дошел до дежурного, сказал ему всего одно слово «граната» и замертво упал. Посмертно Чиликанова представили к званию Героя России.