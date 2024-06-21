Сетевое издание|18+|Пятница|21 июн 2024|07:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Пензенец накрыл своим телом гранату спасая товарищей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Звание Героя России, ставшее преемником звания Героя СССР, было учреждено в 1992 году. За это время его получили свыше десятка пензенцев. В честь одного из них, ефрейтора Игоря Чиликанова, в районе Междуречья названа улица.

По воспоминаниям сослуживцев, это был невероятно храбрый человек. Срочную Игорь Васильевич проходил в Афганистане, а во время первой чеченской войны подписал контракт и ушел служить Родине.

Несколько раз наш земляк участвовал в отражении серьезных атак боевиков, не раз лично уничтожал пулеметные гнезда противника и осуществлял прикрытие колонн российских военных.

Однако свой главный подвиг Чиликанов совершил не на поле боя, а в казарме. Расположение его роты находилось всего в 30 метрах от ничьей полосы - как сейчас говорят, серой зоны. Поздно вечером 16 мая 1995 года, когда солдаты уже легли спать, вдруг неожиданно разбилось стекло и по дощатому полу в казарму вкатилась граната Ф-1.

Первым среагировал именно Игорь Васильевич. Он спрыгнул с кровати и со словами «Мужики, ложись!» накрыл ее своим телом. Отважный пензенец принял на себя всю разрушительную мощь гранаты.

Удивительно, что после этого он в шоковом состоянии сам дошел до дежурного, сказал ему всего одно слово «граната» и замертво упал. Посмертно Чиликанова представили к званию Героя России.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте