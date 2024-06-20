История Пензы: В честь награжденного орденом Мужества Мутовкина названа улица

20.06.2024 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В марте 2000 года на Северном Кавказе завершилась самая крупная битва второй чеченской кампании. В сражении за село Комсомольское принимали участие и десятки наших земляков. В честь одного из них, прапорщика ОМОНа Дмитрия Мутовкина, названа улица в Пензе.

Боевики стянули к населенному пункту большие силы. Само Комсомольское представляло собой мощный оборонительный узел. Штурмовали село почти 2 недели, и при очередной атаке отделение Мутовкина угодило в западню.

В считаные минуты несколько человек получили ранения разной степени тяжести. Однако Дмитрий не растерялся, при грамотно организованной обороне смог вынести несколько сослуживцев из-под огня и снова вернулся на место боя.

Но тут тяжелое ранение получил заместитель командующего оперативной группой Северо-Кавказского округа МВД полковник Михаил Ревенко. Мутовкину удалось эвакуировать и его. К сожалению, в дальнейшем наш земляк сам был ранен. Истекая кровью, пензенский пулеметчик продолжал держать оборону, давая возможность отойти своим товарищам.

Мутовкин получил тяжелое ранение (в него попали из РПГ), оказавшееся смертельным. Позднее его представили к награждению орденом Мужества.