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История

История Пензы: Одна из городских улиц названа в честь спасателя полярников

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Операция по спасению полярников-челюскинцев в Советском Союзе стала особым событием. Свое отражение она нашла даже в названиях пензенских улиц. Например, один из кварталов в Терновке носит имя Героя СССР летчика-спасателя Василия Молокова.

Зимой 1934 года научно-исследовательское судно «Челюскин», будучи зажатым льдами, получило страшные пробоины и пошло ко дну.

Весь экипаж успел эвакуироваться. Однако в условиях лютой арктической стужи долго протянуть люди не могли. В срочном порядке была разработана операция по спасению ученых и исследователей.

Проблема заключалась в том, что еще ни разу до того полярная авиация такие задачи не решала. К тому же площадка, где расположились спасшиеся исследователи, представляла собой голый лед с торосами.

Но советские пилоты оказались не из пугливых. Ловко маневрируя, они снова и снова приземлялись на лед и смогли эвакуировать терпящих бедствие. Искуснее всех оказался Молоков.

Василий Сергеевич делал по несколько вылетов в день. Для того чтобы забирать побольше людей, он даже приделал к самолету фанерные ящики в качестве дополнительных пассажирских мест.

Операция прошла успешно. Сам Молоков из 104 человек спас 39. В авиации отважный пилот работал вплоть до пенсии, сделав немало для развития военного и гражданского флота СССР.

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