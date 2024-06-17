История Пензы: Улицу Казанскую переименовали в честь знаменитого чекиста

17.06.2024 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

До середины XVIII века часть современного центра Пензы фактически была незаселенной. Но с ростом города здесь стали появляться дома, и со временем образовалась улица Казанская (ныне Урицкого).

В дореволюционное время улица была намного длиннее, чем сегодня. Она соединяла центр города и Нижний посад с Новодрагунской слободой. Однако долгое время округа оставалась без названия. Улицу именовали то выселками, то просто Левобережным посадом.

Свое официальное название слобода обрела только в 1705 году, когда на острове Пески была построена деревянная церковь во имя иконы Казанской божией матери. Имя храма перешло и на ближайшие окрестности.

В основном здесь предпочитали селиться купцы, поскольку от улицы Казанской было недалеко до главных торговых площадок Пензы. В связи с этим многие строили на своих придомовых участках склады. Это давало возможность не арендовать у других лиц помещения и, соответственно, хорошо экономить.

Свои коррективы в жизнь местных вносила река Пенза. Во время весенних разливов округу регулярно затапливало водой. Порой выбраться с улицы Казанской удавалось только на лодках.

В августе 1918-го прямо в вестибюле народного комиссариата внутренних дел был убит начальник петроградской ЧК Моисей Урицкий. Через год пензенский горком принял решение переименовать улицу Казанскую в честь знаменитого чекиста.