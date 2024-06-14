История Пензы: Милиционер Злобин погиб от пули преступника

14.06.2024 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В нашем городе 3 улицы названы в честь милиционеров: 2 находятся в районе Терновки, 1 - сразу за подвесным мостом. Она носит имя Константина Злобина, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 1943 году.

Пока одни воевали на фронте, другие сражались с врагом на своей малой Родине. В годы Великой Отечественной Пенза превратилась в один из главных узловых центров страны. Сюда перевозили раненых, тут же формировались новые маршевые полки и батальоны. Стояли склады с оружием и продовольствием.

Но были и те, кто просто наживался на войне. Нередко преступники совершали нападения на госпитали и склады.

Однажды темной майской ночью 1943 года Константин Злобин и его напарница младший лейтенант Баранова возвращались с дежурства домой. На перекрестке улиц Кураева и Красной им повстречались четверо мужчин, которые тащили на себе огромные тюки.

Милиционерам это показалось подозрительным, и Злобин попросил незнакомцев предъявить документы. В ответ прогремел выстрел. Пуля, выпущенная из нагана, попала нашему земляку в живот. Однако, будучи раненым, милиционер смог организовать преследование. Грабителей поймали, но старший лейтенант Злобин скончался в тот же день от большой кровопотери.

На допросе сотрудники правоохранительных органов выяснили, что преступники несли в мешках вещи и медикаменты, украденные в госпитале. А Злобина похоронили на Мироносицком кладбище рядом с павшими воинами Красной армии.