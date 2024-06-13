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История

История Пензы: Улица Сердобская вызывает вопросы у горожан

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В настоящее время лишь несколько улиц Пензы сохранили свои дореволюционные названия. Как правило, некоторые годонимы так или иначе были привязаны к местности. Поэтому сегодня многим трудно понять и кажется странным, откуда в центре города появилась улица Сердобская.

Между тем ответ довольно прост. В середине XVIII века отсюда начинался почтовый тракт в Саратовскую губернию и по пути в другой город ключевым пунктом был именно Сердобск. В результате слободу, которая стояла в самом начале маршрута, наименовали в честь населенного пункта.

В отличие от других городов, Сердобск не исполнял роль оборонительного пункта на пути кочевников. Он основан в 1698 году в качестве блокпоста по охране корабельных лесов. Местная древесина шла на ремонт судов и строительство сооружений в Азовской бухте.

Помимо этого, часть первопоселенцев-сердобчан выполняла роль курьеров и вестовых. Они были обязаны сообщать обо всех передвижениях отрядов северокавказских и ногайских племен. С юга степняки нередко пытались прорваться в глубь России и захватить там рабов, которых затем продавали в Турцию.

Через эту территорию стремились вырваться на свободу и крестьяне. От Сердобска было недалеко до Дона, с которого, как гласила казацкая поговорка, «выдачи нет». При этом в эпоху империи Сердобск не входил в состав Пензенской губернии. Населенный пункт присоединили к области только в 1939 году.

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