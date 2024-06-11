История Пенза: На писчебумажной фабрике вспыхнул мятеж из-за условий труда

11.06.2024 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Раньше на правом берегу Суры недалеко от реки Пензы в районе современной улицы Злобина стояли несколько деревянных домов. В одном из них жила член пензенского комитета РСДРП(б) Вероника Ивлиева - главный организатор мятежей на писчебумажной фабрике.

В Российской империи условия труда здесь были невыносимыми. Особенно тяжело приходилось женщинам. Рабочий день начинался в 5 часов утра и заканчивался в 7 часов вечера. При этом перерыв на обед составлял час, на чай - 30 минут. И все это время девушки трудились в закрытых камерах с повышенной температурой.

За смену сотрудница фабрики была обязана отсортировать кипу бумаги высотой 1,5 метра. За такую каторжную работу женщины получали 20-25 копеек в день. Девушки неоднократно требовали повышения зарплаты, но администрация не шла на уступки.

Доведенные до нищенского состояния женщины в отчаянии подняли мятеж, и производство остановилось. Администрацию фабрики охватила паника. Не зная, как справиться с работницами, вызвали городовых. Полицейские столкнулись с яростным сопротивлением. Девушки толпой бросились на стражей правопорядка и сбили их с ног.

Бунт, конечно, через некоторое время подавили. Однако руководство завода все же решило пойти навстречу своим сотрудникам, и вскоре на фабрике был установлен 8-часовой рабочий день. Впрочем, зарплату так и не повысили.