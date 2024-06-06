История Пензы: Горожане оценили одеколон «Туалетный уксус»

06.06.2024 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В наше время сочетание «пензенская косметика» звучит необычно, а вот в начале ХХ века никого не удивляло. Она не просто существовала - ее хвалили! На Московской, 11, располагался даже специализированный магазин.

Его учредитель, купец Абдулла Кулахметьев, в то же время владел парфюмерным заводом. Его фабрика размещалась на тогдашней окраине города, в районе современных улиц Злобина и Касаткина.

В магазине на Московской была представлена богатая палитра товаров. В рекламе говорилось следующее: «Косметическо-химическая лаборатория Кулахметьева представляет помаду, одеколоны, духи, мыло и прочие парфюмерные товары собственного производства. Продажа оптом и в розницу».

В числе прочего покупателям предлагали необычный одеколон «Туалетный уксус». Наименование кажется странным, но так раньше называли бальзам после бритья, где главным ингредиентом была ледяная уксусная кислота. Она освежала кожу и смягчала раздражение, за что средство и любили.

Сурская продукция отличалась высоким качеством. В Москве в 1882 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке пензенские духи наградили золотой медалью.

У Кулахметьва было 2 парфюмерных магазина. Еще один располагался около Базарной площади, там, где сейчас площадь Ленина. В одном из зданий купец арендовал целый этаж.