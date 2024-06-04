История Пензы: На Московской продавали «лучшее в мире средство для мытья посуды»

04.06.2024 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На улице Московской земля между домами № 3 и 9 пустует. А раньше здесь стояли сразу два здания, причем оба высокие, но в советские времена власти решили, что здесь им не место. Строения снесли.

В первом доме, 3-этажном, с 70-х годов XIX века размещался косметический салон «Модный магазин». Его учредителем был купец Петр Кликунов. Товар коммерсант привозил по большей части из Москвы и Петербурга.

Пензенские красавицы могли приобрести в магазине губную помаду, пудру, увлажняющие кремы, тени, краску для волос и другую косметику. Позже Кликунов заключил договор с фирмой «Брокар и Ко» и стал торговать еще и духами. Магазин просуществовал достаточно долго и после смерти учредителя перешел по наследству к его жене.

Во втором доме, № 7, находилась аптека. Интересен ее ассортимент - кроме всяких таблеток, порошков и сывороток там продавали даже бытовую химию.

В газете «Губернские ведомости» от 1914 года можно встретить рекламу «лучшего в мире средства для мытья посуды «Глория» от немецкой фирмы «Гофман». Числился в ассортименте и стиральный порошок.

Также при аптеке действовал кабинет врачебной косметологии, в котором предлагали вибрационный, пневматический и электрический массаж.