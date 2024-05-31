Сетевое издание|18+|Пятница|31 мая 2024|08:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: «Колониальный магазин» пользовался популярностью у горожан

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 9 на улице Московской признан памятником архитектуры местного значения. Наверняка многим известно, что когда-то здесь размещался Московский банк, однако тут располагались еще и разные магазины.

Изначально дом был жилым, сохранилось даже его описание за 1877 год, в котором говорится: «Имеются 2 каретника, конюшни, коровники и сеновал, в саду находится небольшая беседка».

Примерно так выглядела и вся улица Московская 147 лет тому назад. В центре города держали буренок.

Что касается самого дома, то его владелец спустя некоторое время стал сдавать первый этаж в аренду. В 1888 году здесь открылся «Колониальный магазин», где продавали заграничные продукты - от английских сервелатов до бразильского кофе. Продукция коммерсантов имела успех в городе.

Был тут и алкогольный отдел под названием «Погребок» с винами известных марок, фруктовыми наливками и портвейном «Ребелло Валенте». Спиртное покрепче в основном было представлено водкой купца Смирнова и вдовы Поповой.

Для желающих утолить жажду пенным напитком ассортимент предлагал пиво, рижский портер с характерным винным привкусом, а также яблочный эль.

Еще в магазине продавали шоколадные конфеты, особенной популярностью пользовалась продукция купца Абрикосова. Весь товар аккуратно упаковывали в бумажные кульки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте