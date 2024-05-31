История Пензы: «Колониальный магазин» пользовался популярностью у горожан

31.05.2024 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 9 на улице Московской признан памятником архитектуры местного значения. Наверняка многим известно, что когда-то здесь размещался Московский банк, однако тут располагались еще и разные магазины.

Изначально дом был жилым, сохранилось даже его описание за 1877 год, в котором говорится: «Имеются 2 каретника, конюшни, коровники и сеновал, в саду находится небольшая беседка».

Примерно так выглядела и вся улица Московская 147 лет тому назад. В центре города держали буренок.

Что касается самого дома, то его владелец спустя некоторое время стал сдавать первый этаж в аренду. В 1888 году здесь открылся «Колониальный магазин», где продавали заграничные продукты - от английских сервелатов до бразильского кофе. Продукция коммерсантов имела успех в городе.

Был тут и алкогольный отдел под названием «Погребок» с винами известных марок, фруктовыми наливками и портвейном «Ребелло Валенте». Спиртное покрепче в основном было представлено водкой купца Смирнова и вдовы Поповой.

Для желающих утолить жажду пенным напитком ассортимент предлагал пиво, рижский портер с характерным винным привкусом, а также яблочный эль.

Еще в магазине продавали шоколадные конфеты, особенной популярностью пользовалась продукция купца Абрикосова. Весь товар аккуратно упаковывали в бумажные кульки.