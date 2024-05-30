История Пензы: Купец Коген стал богачом из-за войны

30.05.2024 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 3 на улице Московской кардинально перестроен. В разное время этот участок принадлежал и купцам Барсуковым, и купцам Фалиным. А еще здесь много лет размещался табачный магазин.

Торговая точка открылась тут зимой 1885 года и называлась «Братья Коген и Ко», хотя по документам владел ею только купец 2-й гильдии Соломон Коген. Свой капитал он сколотил во время Русско-турецкой войны 1870-х годов.

Тогда резко прекратились поставки сигарет из Османской империи. Жители Крыма, поняв, как можно извлечь из ситуации прибыль, мигом засадили свои участки табаком, таким образом став на некоторое время монополистами.

В числе предприимчивых граждан оказался и Соломон Коген. Позже он переехал в Пензу и открыл здесь большой магазин. В нем торговали табачной продукцией разных сортов и фирм, самыми популярными марками были папиросы фабрики «Габай» и завода Ильи Пигита. Помимо этого, в продаже имелись также сигары и сигариллы.

Однако большим спросом пользовался именно рассыпной табак, поскольку в то время чаще всего курили трубки - тоже ходовой товар.

После Октябрьской революции здание быстро национализировали и отдали под общежитие Главного политического управления - предтечи всесильного КГБ.