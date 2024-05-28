История Пензы: Аренда жилья на Московской была самой дорогой

28.05.2024 | 07:13

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Главной красавицей среди прочих пензенских улиц почти всегда считалась Московская. Появилась она практически одновременно с крепостью Пенза, от которой и брала начало.

Когда на холме еще возвышались стены грозного форта, первопоселенцы стали постепенно застраивать близлежащие территории. К северу от крепости возвели крытые торговые ряды, ратушу, таможню и кабак.

Неподалеку от этого места начал селиться ремесленный и торговый люд. Свободной земли для всех не хватало, и квартал продолжал все дальше спускаться вниз. Так и появилась улица Московская.

В эпоху основания города она называлась Посадской (от слова «посад» - раньше так обозначался жилой квартал), а Московской начала именоваться в XVIII веке, когда превратилась в главный тракт на столицу.

Почти на всем протяжении размещались торговые лавки, магазины, чайные и ремонтные мастерские.

Со временем Московская стала купеческой и до сих пор, несмотря на все потрясения, таковой и остается. Исчезла разве что Базарная площадь, которая разделяла улицу почти пополам.

Именно на Московской были самые дорогие квартиры и усадьбы в городе. Однокомнатную сдавали за 15 рублей в месяц (без учета «коммуналки»). В пересчете на современный курс это около 15-16 тысяч рублей.