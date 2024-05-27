История Пензы: Нотариуса Грушецкого сожгли в его имении

27.05.2024 | 07:15

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Максима Горького пересекает улицы Кирова и Московскую, поэтому, когда перестраивали центр города, здесь тоже снесли несколько зданий. Разрушили и красивую усадьбу нотариуса Ивана Грушецкого.

Особняк возвел не он, а купчиха Мария Бабынина. На собственные деньги она построила довольно внушительную усадьбу, украсив ее великолепной лепниной. Домом она владела почти полвека, но после ее смерти наследники продали недвижимость. Особняк купил господин Грушецкий.

Он работал нотариусом в пензенской палате гражданского суда и, скорее всего, имел хороший доход, поскольку такие дома были по карману далеко не каждому. Здесь Иван Мартинович прожил с семьей вплоть до Октябрьской революции, которая привела к его гибели.

В ноябре 1917 года Грушецкий находился в деловой поездке на спиртзавод в селе Посопная Пелетьма Мокшанского уезда. По роковому стечению обстоятельств в тот день вспыхнул крестьянский мятеж. Писатель Роман Гуль, лично знавший чиновника, писал: «Грушецкого сожгли в его имении живым, не позволили выбежать из горящего дома».

Усадьба в Пензе перешла по наследству к сыну Григорию. Однако тот, видя, что творится в стране, и приняв во внимание судьбу отца, мгновенно все продал и уехал в Польшу.