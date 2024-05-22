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История

История Пензы: В предшественнике кинотеатра «Октябрь» были развлечения на любой вкус

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Кинотеатр «Октябрь» имеет давнюю историю. Его предшественник, культурно-досуговый центр общества приказчиков, был основан в эпоху Российской империи.

Организация считалась чем-то вроде современного профсоюза и формально отстаивала права рабочих. Однако на самом деле она превратилась едва ли не в клуб: в доме устраивались балы и спектакли, работал буфет и даже бильярдная.

Периодически общество приказчиков приглашало разных знаменитостей, которые читали лекции на свободные темы. На подобных встречах всегда был аншлаг. Но больше всего зрителей привлекал кинотеатр «Олимп», организованный в январе 1915 года.

Открывали его с помпой, и газета «Губернские ведомости» опубликовала следующую заметку: «Помещение приспособляется со всеми удобствами для публики, фойе обставляются диванами и тропическими растениями. Мебель в зрительном зале будет не передвижная, а прикрепленная к полу».

Общество приказчиков потратилось и на оборудование - для иллюзиона закупили новейшую технику. При этом цены завышать не стали: самый дешевый билет стоил 20 копеек. Большие проблемы возникли с фильмами. Из-за того что шла Первая мировая война, заграничные картины показывали редко, поскольку доставлять новые ленты через линию фронта было невозможно.

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