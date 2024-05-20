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История

История Пензы: Пензякам довелось отведать любимое пиво царя

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Российской империи была широко развита алкогольная индустрия, и Пенза не была исключением. На улице Кирова, там, где сейчас располагается здание арбитражного суда, когда-то стоял огромный пивзавод.

Он принадлежал Калинкинскому пивомедоваренному товариществу - очень крупной компании с головным отделением в Санкт-Петербурге и всероссийской розничной сетью.

В Пензе филиал открылся в начале XX столетия. Правда, пиво здесь не производили - только разливали для поставок в магазины, кафе и рестораны.

Марка «Калинкин» была довольно популярна в свое время, напиток неоднократно завоевывал золотые медали на международных выставках. Более того, в конце XIX века компания-производитель стала официальным поставщиком двора Его Императорского Величества, так что пензенцы могли попробовать точно такое же пиво, которое пил сам царь. Каково оно на вкус, теперь уже никогда не узнать.

На одной из рекламных афиш того времени кроме кружек с пивом были изображены аппетитные красные раки и пышногрудая девица, держащая поднос с напитком. А на заднем плане надпись «Пенза».

В 1922 году завод национализировали, тем история «Калинкина» и закончилась. Практически на том же месте производство пива возобновили только в 1946 году.

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