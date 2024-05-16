История Пензы: Душевнобольные разбили огород на Западной Поляне

16.05.2024 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первая психиатрическая больница в городе поначалу размещалась на будущей улице Суворова, а в середине XIX века для врачей и пациентов построили новые корпуса на улице Лермонтова.

Одна из старейших в городе клиник размещается здесь с июня 1846 года и первое время больше напоминала тюрьму. Из-за скудного финансирования больных кормили кашей и баландой, а о палатах современники вспоминали ужасные вещи.

Дабы понять, как выглядели типичные помещения для больных, обратимся к воспоминаниям профессора Пастернацкого. Вот что он написал в отчетах: «В этих комнатках нет никакой вентиляции, днем сюда проникает незначительное количество света через окошечко, находящееся в потолке комнаты. Ночью же комнаты вовсе не освещаются. Больные мочатся и испражняются на пол».

Совершенно другая жизнь у психиатрической лечебницы началась с приходом нового главврача - Константина Евграфова. Доктор кардинально пересмотрел подход к больным.

При нем применялись современные курсы лечения, для пациентов создавались комнаты отдыха, а у леса на Западной Поляне силами душевнобольных даже организовали огород. В шутку его именовали Сумасшедшим.

Константин Евграфов был первым врачом в губернии, которому пришлось лечить дореволюционных наркоманов: в 1893 году его пациенткой стала некая дворянка, плотно «сидевшая» на кокаине.