Сетевое издание|18+|Четверг|16 мая 2024|08:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Душевнобольные разбили огород на Западной Поляне

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первая психиатрическая больница в городе поначалу размещалась на будущей улице Суворова, а в середине XIX века для врачей и пациентов построили новые корпуса на улице Лермонтова.

Одна из старейших в городе клиник размещается здесь с июня 1846 года и первое время больше напоминала тюрьму. Из-за скудного финансирования больных кормили кашей и баландой, а о палатах современники вспоминали ужасные вещи.

Дабы понять, как выглядели типичные помещения для больных, обратимся к воспоминаниям профессора Пастернацкого. Вот что он написал в отчетах: «В этих комнатках нет никакой вентиляции, днем сюда проникает незначительное количество света через окошечко, находящееся в потолке комнаты. Ночью же комнаты вовсе не освещаются. Больные мочатся и испражняются на пол».

Совершенно другая жизнь у психиатрической лечебницы началась с приходом нового главврача - Константина Евграфова. Доктор кардинально пересмотрел подход к больным.

При нем применялись современные курсы лечения, для пациентов создавались комнаты отдыха, а у леса на Западной Поляне силами душевнобольных даже организовали огород. В шутку его именовали Сумасшедшим.

Константин Евграфов был первым врачом в губернии, которому пришлось лечить дореволюционных наркоманов: в 1893 году его пациенткой стала некая дворянка, плотно «сидевшая» на кокаине.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте