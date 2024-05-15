История Пензы: В районе Токарной кочевников ждали смертельные ловушки

15.05.2024 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Многие знают, что через Западную Поляну проходила засека. Оборонительная линия шла по всему периметру города, а верхняя засека располагалась в районе современных улиц Индустриальной и Токарной.

Почти 360 лет назад здесь был непроходимый лес, который первопоселенцы умело превратили в оборонительную черту. Дабы обезопасить себя от орд кровожадных кочевников, стрельцы, казаки и драгуны как раз и сооружали засеки - строили завалы из срубленных деревьев, устраивали рвы и ловушки со вбитыми на дне кольями.

Иногда на дорогах разбрасывали заостренные шипы, чтобы лошади получали ранения и не могли двигаться дальше. Помимо всего прочего, позади засеки еще стояла Красная башня, где посменно несли круглосуточную вахту первопоселенцы.

С высоты они внимательно следили, не появятся ли далеко впереди тучи пыли - верный признак приближения конницы неприятеля. Тогда весь гарнизон поднимали по тревоге, и первопоселенцы начинали спешно готовиться к бою.

Прочная верхняя засека сохранялась вплоть до 20-х годов XVIII века. Оборонительная линия была длинной и тянулась отсюда до современного Арбекова, а оттуда шла на территории современных Рамзая, Мокшана и Нижнего Ломова, которые также подвергались набегам кочевников.