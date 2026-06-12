История Пензы: Откуда в Терновке взялся Свинтрест

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Терновка, один из крупнейших микрорайонов Пензы, подразделяется еще на несколько небольших. Территория улиц Галетной, Индустриальной, Токарной и Слесарной получил неофициальное прозвище Свинтрест.

До начала 20-х годов прошлого века на этой земле простиралось бескрайнее поле. По распоряжению Губкомхоза (нечто вроде современного Управления ЖКХ) здесь была организована свалка пищевых отходов.

Все нечистоты просто закапывали в землю. Отдельно в бочках стояли жидкие отходы - их и выливали свиньям. Пухлые хрюшки радостно уплетали объедки за обе щеки. Из-за этой картины горожане и дали округе прозвище Свинтрест.

Кроме этого, здесь существовала спецбаза по вывозу и уничтожению трупов животных. Губкомхоз владел даже грузовиком-полуторкой с громким названием «автокарета». На улицах города коммунальщики собирали мертвых голубей, воробьев, собак, кошек, лошадей и других животных, бросали в кузов и везли в Терновку, где хоронили на спецполигоне как в братской могиле.

В прошлом веке в Свинтресте была сплошная антисанитария. Позже база была ликвидирована, а территорию после очистки отдали под застройку.