История Пензы: Страшный пожар погубил кулинара и его пекарню

История

История Пензы: Страшный пожар погубил кулинара и его пекарню
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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 54 на улице Кирова занимает огромную территорию. А раньше на его месте свободно размещались сразу 4 здания с разными хозяйственными пристройками. Самым большим было строение Леонида Щербакова.

Жил он здесь с начала XIX века, а его подворье простиралось почти вплоть до границы с улицей Московской. 200 лет назад тут стояли деревянные сараи, каретник, баня и 2-этажный флигель, который предприимчивый мещанин сдавал в аренду.

Основную прибыль ему приносила собственная пекарня. В ней самоучка-кулинар изготавливал разнообразные калачи, некоторые посыпал сахарной пудрой, другие щедро сдабривал маком. Выпечку охотно раскупали местные сладкоежки. Дело шло в гору, но в конце 20-х годов XIX века случилось страшное горе: при пожаре вся недвижимость кулинара сгорела.

Оправиться от такой чудовищной потери Леонид Щербаков не смог - не выдержало сердце, и вскоре после пожара он скоропостижно скончался. Участок земли с обгорелыми постройками перешел по наследству к его сыну Петру. Именно ему и пришлось заново обустраивать всю дворовую территорию.

От пекарни Павел Леонидович решил от греха подальше избавиться и вместо нее соорудил большую конюшню, где и держал своих лошадок. Старожилам это здание больше знакомо по топорной, но впечатляющей рекламе КПСС. Огромными буквами на крыше дома был выведен лозунг «Марксизм-ленинизм - наше знамя!».

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