История Пензы: балы для беспризорников и другие тайны особняка Солнышкина

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пожалуй, наиболее выдающимся в архитектурном плане на улице Кирова можно считать дом № 49. Шикарное строение в XIX веке принадлежало купцу Солнышкину, а ныне признано памятником архитектуры и пребывает под охраной государства.

До начала XX столетия в этом месте на Троицкой, как называлась тогда улица Кирова, стояло небольшое 2-этажное здание, имевшее не столь приятный облик, чтобы стать достойным звания памятника каменного зодчества. Здесь вместе со своей второй женой и жил купец Солнышкин.

После смерти состоятельного предпринимателя его жена Елизавета решила кардинально перестроить дом и за огромные деньги наняла архитектора Алексея Яковлева, известного как автора проекта пензенского драмтеатра. Именно под его руководством строился купеческий особняк.

За 100 лет некоторые элементы декора утратились. В частности, верх здания венчал массивный металлический купол, игравший на солнце яркими золотыми отблесками. Невообразимо изменилось и внутреннее убранство дома. Кстати, комнаты там были настолько огромными, что Елизавета Солнышкина иногда устраивала балы.

В 1906 году тут проводился благотворительный вечер в честь одного из детских приютов. Собранные деньги отправили беспризорникам. С 1913 года домом владел сын Солнышкиных Павел. Часть помещений он сдал в аренду гарнизонному собранию. Тут устраивали светские рауты офицеры. А после революции строение передали школе № 3.