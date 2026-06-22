История Пензы: Эмигрант из Канады прошел войну и создал легендарный «Спартак»

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В октябре 2011 года фасад здания № 44а на улице Урицкого украсила мемориальная доска. Ее прикрепили в память о выдающемся тренере по баскетболу Зиновию Шваму, который долгое время проживал в этом доме.

Судьба не готовила его к баскетболу – скорее, подталкивала к педагогической деятельности. Он был потомком российских эмигрантов, которые бежали от Гражданской войны за границу. В 7 лет родители увезли мальчика в Канаду, а уже повзрослев, Зиновий Швам принял поворотное решение: он отправился в Советский Союз, чтобы отдать долг родине.

Юноша прошел всю Великую Отечественную войну, затем работал учителем английского языка и наконец решил создать в Пензе секцию по баскетболу. Первоначально Швам выступал одновременно и как ведущий игрок команды, и как тренер, потом в 1949 году организовал сборную и отправился с ней на всесоюзные соревнования.

Уже в первых матчах наши земляки показали впечатляющие результаты и завоевали бронзовые медали первенства РСФСР. На этом Швам не остановился. Ему потребовалось всего несколько лет, чтобы пензенские девушки стали победителями первенства РСФСР в старшей категории в 1953-м.

В 1960 году женская команда «Заря» под руководством Зиновия Швама вышла в высший дивизион чемпионата СССР. А в 1970-м при его участии в Пензе был создан легендарный женский «Спартак».

Зиновий Швам скончался в 1998 году. Его смерть стала большой трагедией для всех любителей баскетбола, ведь он был одним из лучших тренеров не только Пензы, но и всего Советского Союза. Швам воспитал более 30 мастеров спорта СССР.